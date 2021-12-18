/666758/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-تونس-لمواجهة-الجزائر

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الجزائر في نهائي كاس العرب فيفا قطر 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وصعدت تونس للمباراة النهائية بعدما فازت على مصر بهدف نظيف، جاء عن طريق عمرو السولية في مرماه. وفيما يلي التشكيلة الرسمية لمنتخب تونس لمواجهة الجزائر: حراسة المرمى: معز حسن خط الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري خط الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري وسيحصد صاحب المركز الأول على 5 مليون دولار نظير الفوز بكأس العرب، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 مليون دولار. كأس العرب: التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر لمواجهة تونس أعلن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب. وصعدت الجزائر للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. وفيما يلي التشكيل الرسمي للجزائر: حراسة المرمى: رايس مبولحي خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبد القادر بدران خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح وسوف يحصل الفائز باللقب العربي على 5 مليون دولار، بينما صاحب المركز الثاني يحصل على 3 مليون دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب: التشكيل الرسمي لمنتخب تونس لمواجهة الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.