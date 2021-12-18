/666760/أيمن-بهجت-قمر-بعد-خسارة-المنتخب-شماتة-الأهلاوية-والزملكاوية-في-بعض-رخص

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر، عن استيائه من الوضع الذي وصل له جمهور نادي الأهلي ونادي الزمالك، وتطاولهم على بعضهم البعض، بعد خسارة المنتخب المصري أمام قطر.

تحيا مصريرصد رسالة أيمن بهجت قمر لجماهير الأهلي والزمالك

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فكرة شماته الاهلويه والزملكاويه في بعض في ماتشات المنتخب فكره رخيصه ووضيعه اوي .. بقينا وحشين أوي».

أيمن بهجت قمر يعارض قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

كان من بين المعارضين لقرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، السيناريست أيمن بهجت قمر، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واضعا حل لانتهاء تلك الأزمة: «بقترح ان نقابة الموسيقيين تعدل في لوايحها وتشترط على اي مطرب عايز تصاريح وعضويه في النقابه يبقى فيه سنه دراسه في اكاديمية الفنون تثقيف موسيقي - إتيكيت - ثقافه عامه والشروط دي تطبق على المتعلم والجاهل واللي صوته حلو واللي صوته وحش ! ماتستغربش صوته وحش بس متعلم ..ودي هتفرق كتير»

واختتم حديثه: «مش هتقدر تمنعهم .. علمهم .. وسيب الجمهور اللي يقيم».

قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

هذا وأصدرت النقابة قرار بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».