ضمن حياة كريمة.. القومى للبحوث يعالج 1541 حيوانا وطائرا بالمجان فى الشرقية

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فى تصريح له اليوم، أن ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة؛ وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
ومن جانبه؛ قال الدكتور إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية إنه شارك فى القافلة 15 باحث من المركز القومى للبحوث وأطباء إدارة الحسينية البيطرية؛ حيث تم فحص وعلاج 755 رأس ماشية ضد الأمراض وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 65 رأس ماشـية وفحص وعلاج 721 طائرا.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربين والتوعية بأهمية التحسين الوراثى لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو.
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