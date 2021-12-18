مدبولى: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية بالصعيد

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة للمشروعات، التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع بنفسه، وبشكل دورى، معدلات تنفيذ هذه المشروعات، قائلا: "يوجد تكليف واضح من الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم أهالينا فى الصعيد فى المجالات المختلفة".





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فى محافظة أسوان، فى إطار متابعته للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، استعدادا للافتتاحات الرئاسية المرتقبة لهذه المشروعات، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار إلى أنه فى هذا الصدد ترأس، أمس الأول، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها أسوان مؤخرا، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز المقومات السياحية والأثرية الاستثنائية التى تتمتع بها المحافظة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى : "نشهد اليوم مشروعات عملاقة فى محافظات الوجه القبلي، وأبرزها مشروع "بنبان" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذى نال نصيبا كبيرا من الإشادة الدولية، وحصل على جوائز عالمية تعكس أهميته، كما أن المشروع هو دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية تمضى فى اتجاهها نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة المتوافقة بيئيا".

وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى مصنع "كيما2"، ثم قام عقب ذلك بجولة موسعة داخل المصنع الذى يعد أحد المشروعات الصناعية الكبرى فى صعيد مصر، باستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه.

واطلع رئيس الوزراء على معدلات سير العمل بالمصنع، وخلال ذلك تمت الإشارة إلى أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ 1575 طن/يوم من سماد اليوريا، و1200 طن/يوم من الأمونيا، ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولى لتفقد الأعمال الجارية فى مدينة أسوان الجديدة، التى تقام على مساحة 22 ألف فدان، ووفقا للمخطط العام للمدينة، فإنها تضم عددا من المناطق السكنية، ومناطق الاستثمار، ومناطق خدمية إقليمية، ومحاور خدمية وترفيهية، إلى جانب المنطقة الصناعية، والقرية الأولمبية.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان، كما تم الانتهاء من عدد من المبانى الخدمية: التعليمية، والصحية، والدينية، والترفيهية، ومبنى الخدمات الحكومية، إلى جانب الانتهاء من الحديقة الشاطئية، والمسرح المكشوف، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى أعمال تطوير الكورنيش بمدينة أسوان الجديدة.

وفى ختام جولته فى أسوان، أشاد رئيس الوزراء بمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى قام بها نهاية الشهر الماضى للمحافظة، أعطت دفعة قوية لمعدلات إنجاز المشروعات بالمحافظة، مجددا التأكيد على الأولوية القصوى التى توليها القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات التى تخدم أهالينا فى الصعيد فى مختلف المجالات، ويأتى على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".