مطار القاهرة يعلن استعدادات خاصة بعد رصد 3 حالات أومايكرون

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد ( أوميكرون )، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران قبل وبعد كل رحلة.
وفى هذا الصدد وجه وزير الطيران بضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التى انتشر بها متحور أوميكرون بكل صرامة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب فى السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية فضلا عن متابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعه لمتابعة أية مستجدات بالإضافة إلى التشديد على الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد.
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