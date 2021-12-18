التضامن الاجتماعي تعلن الانتهاء من عروض مسرح الشارع ”2 كفاية” بقرى حياة...

أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة حضروا العروض.. ونسبة السيدات تجاوزت الـ 68% من الحضور

فى إطار توجهات الدولة لمواجهة المُشكلة الســــــــكانية والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية، وفى سياق التوسع في مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية مع التركيز على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، انتهى المشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من تنفيذ المرحلة الثانية من الأنشطة الميدانية من خلال العرض المسرحى "2 كفاية".

وتم تنفيذ العرض المسرحي "2 كفاية" بالساحات والشوارع الرئيسية وذلك في 20 قرية من قري حياة كريمة بالمحافظات العشر المستهدفة في المرحلة الأولى، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلي في معدلات الخصوبة وتشمل محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، وذلك بواقع عمل عرضين مسرحيين بكل محافظة.

وقد حضر العروض المسرحية 10,500من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة من قرى حياة كريمة، بمتوسط 520 فردًا فى العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من إجمالي الحضور،وكانت الفئة العمرية الأعلى بين المشاهدين من 25-35 سنة بنسبة 36% من المشاهدين.

وقد تم عمل مقابلات شخصية وجماعية مع عدد من المشاهدين فى كل عرض لاستبيان آرائهم وقياس مدى رضاءهم واستيعابهم لما تم عرضه، وكذلك مدى قدرة العرض علي تغيير معلوماتهم ومفهومهم عن تنظيم الأسرة واقتناعهم به، وقد أثنى الحاضرون على العرض وعلى قدرة الممثلين على توصيل الفكرة بشكل فني وقريب إلى الجمهور.

ويطرح العرض المسرحى العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، من خلال مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.

وركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، وينتهي بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، بهدف رفع الوعى وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تحفز الأسر على كثرة الإنجاب.