”القوي العاملة” و”العمل الدولية” ينظمان جلسة تعريفية بمعايير العمل الدولية

شاركت وزارة القوى العاملة في أعمال الجلسة التعريفية التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والتي عقدت بمحافظة الاسكندرية، حول معايير العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب بحضور لجان القوى العاملة، والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والعلاقات الخارجية بالمجلس، ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا "أضواء" ، وتستمر الجلسة يومين .
تضمنت الجلسة تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصري كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية ، ومقدمة حول الوضع الحالي لمعايير العمل الدولية في مصر ، فضلاً عن تقديم ومناقشة الاتفاقيات التي من الممكن التصديق عليها في المستقبل ، بحضور كون كومبير خبير المعايير الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.
افتتح الجلسة الأولى إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ، وتناولت معايير العمل الدولية فى مصر تحت عنوان: "معايير العمل الدولية بعيون مصرية " ، بهدف تعريف أعضاء مجلس النواب بمعايير العمل الدولية وأهميتها وأهمية امتثال القوانين الوطنية لها .
كما تناولت الجلسة الثانية ، الحديث عن الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية والتي تتمثل في : لجنة الخبراء، لجنة تطبيق المؤتمر، لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى كيفية تأثير الآلية الإشرافية لمنظمة العمل الدولية على التشريعات المحلية .
وشارك في الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ، ومن جانب وزارة القوى العاملة أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية ، فضلاً عن سماح حسن، وعثمان محمد عثمان من وزارة شؤون المجالس النيابية.
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