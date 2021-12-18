بعد ظهور 3 حالات فى مصر.. تعرف على أبرز مخاطر متحور كورونا

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يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أبرز مخاطر «أوميكرون» الذى أخذ فى الانتشار فى عدد من الدول الأفريقية ومنهم مصر مؤخرًا.

دوت الخليج

أعراض الإصابة بمتحور «أوميكرون»

ولا تختلف أعراض فيروس كورونا كثيرًا عن أعراض المتحور الجديد «أوميكرون» حيث أنه يشبه إلى حد كبير نزلات البرد الحادة، حيث يسبب سيلان الأنف والعطس وصداع فى مناطق بالرأس.

ووفقًا لما صرح به عدد من العلماء، فقد أكدوا على أن متحور «أوميكرون» الجديد يثير أعراضًا أشد خطورة نسبيًا عن فيروس كورونا مثل الشعور بالالتهاب الشديد فى الحلق والتعرق الليلي.

أعراض جديدة لمتحور أوميكرون

كما كشف الأطباء فى عدد من الدول أعراض جديدة تظهر فى الليل على المصاب بمتحور أوميكرون، والتى منها التعرق الشديد على والإحساس بالحمى وآلام متفرقة فى الجسد.

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ونشير فى السطور التالية أعراض الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» والتى منها:-

- التعب

- "خدش" الحلق

- التعرق الليلي.

- الحمى الخفيفة

- الكثير من آلام الجسم