/666768/مستقبل-وطن-بقنا-يطلق-البرنامج-التدريبي-حول-مهارات-الإتصال-والتواصل-ولغة-الجسد

أطلقت أمانة المرأة بمحافظة قنا اليوم البرنامج التدريبي حول «مهارات الاتصال والتواصل ولغة الجسد» بقاعة نزل الشباب بمدينة قنا بحضور أمينات المرأة علي مستوي المراكز بالتنسيق مع أمانة الشباب بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

مستقبل وطن بقنا يطلق البرنامج التدريبي حول مهارات الإتصال والتواصل ولغة الجسد وقال عضو مجلس النواب أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا " سحر صدقي خليفة " أن البرنامج يهدف إلي التعريف بمفهوم وأهمية الاتصال وأنواع الاتصال ومعوقاته ونصائح الاتصال الفعال والعوامل التنظيمية التي تؤثر في عملية الاتصال وأهمية التواصل الفعال وما هي مهارات التواصل الفعال. وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا التعريف بمفهوم لغة الجسد ومراحلها وكيفية استخدام لغة الجسد بفاعلية مؤكدة علي أن مهارات التواصل ولغة الجسد من أهم المهارات التى يجب أن تكون موجودة فى سوق العمل وفى المعاملات الاجتماعية ومهارات التواصل هى التى توطد العلاقة بين الأشخاص وهى الذكاء الاجتماعي وفهم الأخرين وطريقة التمييز بين أنواع الشخصيات وطريقة التعامل معهم باحترافية. شهد فعاليات التدريب مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب ومحمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبد الستار تمام أمين الشباب بالمحافظة وكريم عبد المريد أمين العمل الجماهيري وأمناء الشباب وأمينات المرأة علي مستوي مراكز المحافظة.

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