/666767/النائب-عمرو-السنباطي--الدولة- المصرية-نجحت-في-مكافحة-الفساد-و-لديها-إرادة-جاده-لمواجهته-و-التصدي-له-بكافة-أشكاله

أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بنجاح فاعليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و الذي عقد بشرم الشيخ، موضحا أن استضافة المؤتمر تعكس اهتمام الدولة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

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و قال السنباطي في بيان له، أن مصر و مؤسساتها اتخذت إجراءات جادة لمحاربة الفساد، و أن الإدارة السياسية انعكست في التطبيق العملي على أرض الواقع بكشف عناصره و تتبعها على أرض الواقع، موضحا أن التحول الرقمي سيسهل مواجهة الفساد و تتبعه و يدعم الشفافية.

عمرو السنباطي : التعاون الدولي لمواجهة الفساد أمر في غاية الأهمية

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن التعاون الدولي لمواجهة الفساد أمر في غاية الأهمية، مضيفا: " الفساد جريمة عابرة للحدود، و تحتاج إلى تعاون دولي وتوحيد التشريعات حتى تنجح في التعاون الدولي لمكافحته من المنبع و بالاضافة إلي الاستفادة من الخبرات و التجارب في هذا السياق .

و أشاد السنباطي، بتوصيات المؤتمر و التي تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي والتعليم وتمكين الشباب، وكذلك متابعة احترام الالتزامات التي تم قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر من أجل تعزيز منع الفساد والتعاون فيما بين المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد في الدول الأطراف.

و اختتم السنباطي، قائلا:” مصر تعيش الآن العصر الذهبي لمكافحة الفساد بالأفعال و ليس الأقوال ولديها إرادة قوية لمحاربته و اقتلاعه من جذوره .

وكانت مدينة شرم الشيخ قد استضافت أحد أهم الأحداث والمؤتمرات العالمية في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر، و هو مؤتمر " مكافحة الفساد " و ترأسه الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2700 شخصية دولية من مختلف انحاء العالم.

و تضمنت أجندة المؤتمر الأعمال الدولية لمكافحة ومنع الفساد خلال السنوات القادمة وتعزز الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، ، وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع اجندة الاعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.