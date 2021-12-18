«حجازي» يعود للسعودية بعد خسارة مصر أمام قطر.. «صور»

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يعود المدافع المصري أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة، إلى السعودية مباشرة بعد مشاركته مع المنتخب الوطني أمام قطر في بطولة كأس العرب المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة بفوز المنتخب القطري بركلات الترجيح في المركز الثالث.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز المنتخب القطري على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعدما تعادل الفريقين في شوطي المباراة والأشواط الإضافية، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث.

وسجل جميع لاعبو قطر ركلات الجزاء بإستثناء حسن الهيدوس، وبينما أهدر أحمد حجازي ومحمد شريف ركلتي لصالح منتخب مصر.

وبعد هذا الفوز يحصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب ويحصل على مبلغ 2 مليون دولار، بينما تحصل مصر على مبلغ 1.5 مليون دولار نظير التواجد في المركز الرابع.

نتيجة المباراة

انتهت أحداث الشوط الثاني الإيجابي بين مصر وقطر بالتعادل السلبي ببطولة كأس العرب.

وجاءت اللحظة الحاسمة من أجل تحديد الفائز بالمباراة وصاحب المركز الثالث بعد إنتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الثاني الإضافي ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم حارس قطر.

وظهر الإرهاق على لاعبي قطر ولم يستطيعوا السيطرة على الأشواط الإضافية وكانت السيطرة مصرية ولكن دون خطورة حقيقة.

تغييرات كارلوس كيروش بتواجد أكرم توفيق ومروان حمدي وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم بجانب مصطفى فتحي المتألق.

وتتجه المباراة للاشواط الغضافية لحسم الفائز بالمركز الثالث.

إنتهى الشوط الأول بين مصر وقطر بالتعادل السلبي في كل شئ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بدأت أحداث الشوط الأول هادئة كالعادة من جانب منتخب مصر من أجل اللعب على رد الفعل، وسيطرت قطر على اول 5 دقائق من عمر المباراة ولكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأت بعد ذلك السيطرة المصرية على منطقة وسط الملعب ويأتي ذلك بفضل تواجد الثلاثي حمدي فتحي والسولية ومهند لاشين، ولكن دون وصول الكرة بشك خطير لخط الهجوم لمحمد شريف.

لم يتمكن منتخب مصر أن يقوم بعمل أي جملة فنية خلال أحداث شوط المباراة الأول، وكان اللعب متكافئ، ولم تأتي أي خطورة على مرمى محمد الشناوي.

أول الهجمات الخطيرة في المباراة كانت عن طريق أحمد رفعت بعدما راوغ دفاعات منتخب قطر ويمرر الكرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء ويلعبها في إتجاه المرمى ولكن تخرج بعيد، وتعلن عن أول تهديد حقيقي للفراعنة بعد مرور 20 دقيقة.