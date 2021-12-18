بالصور.. لقاءات مميزة مع النجوم في برنامج «It's Show Time»

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يحل ،اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر، نخبة من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج «It’s Show time» على فضائية قنوات cbc، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلول نخبة من النجوم ضيوفًا على برنامج «It's Show time».

نجلاء بدر تتحدث عن حالة نشاطها الفني

تتحدث النجمة المتألقة نجلاء بدر خلال اللقاء عن طبيعة أدوارها في الفترة الأخيرة، و تناقض شخصيتها الحقيقية معهم، فضلًا عن دورها في مسلسل «إلا أنا»، ومشاركتها في فيلم «الملحد»، وفيلم «ليلة العيد»، والمنتظر عرضهما خلال الأشهر القادمة.

جيهان خليل تكشف كواليس مشاركتها في حكاية «على الهامش»

فيما تتناول الفنانة جيهان خليل نجاح دورها في حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»، كاشفة عن كواليس مشاركتها في المسلسل وردود الفعل عليه.

كما تكشف جيهان عن مشاريعها القادمة، التي أبرزها «غرفة ٢٠٧» عن رواية الكاتب أحمد خالد توفيق.

بينما النجمة رانيا فريد شوقي فتتحدث عن دورها في حكاية «أم العيال» من مسلسل «زي القمر»، وتكشف عن كواليس صناعة الحلقات والتحضيرات الخاصة بالدور.

من جانبها، تتحدث المطربة غالية بنعلي عن حفلها الأخير بمصر، الذي أقيم على مسرح الزمالك، والذي شهد هطول الأمطار على المسرح.

مصطفى حجاج يستعرض نجاح أغنية «يا باي»

ويعرض أيضًا خلال الحلقة، لقاء مع المطرب مصطفى حجاج، يتحدث خلاله عن آخر أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يا باي»، والتي طرحها منذ أيام،

ويكشف حجاج كواليس الميني ألبوم الذي يحضره حاليًا، بالإضافة إلى أبرز أعماله مع الملحنين والشعراء، وخلال اللقاء يتم يعرض لقاءات مع الملحنين محمد النادي ومحمد يحيى ومهندس الصوت هاني محروس، الذين يتعاونون مع حجاج في أعماله الغنائية.

فرح الزاهد تكشف المشاهد الصعبة بمسلسل زي القمر

في السياق ذاته، تكشف الفنانة الشابة فرح الزاهد بطلة إحدى حكايات مسلسل «زي القمر» برفقة أبطال العمل، كواليس الحكاية، وطبيعة أدوارهم، فضلًا عن بداية المشروع، وأصعب المشاهد التي جسدوها.

كما يعرض لقاءات مع أبطال حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»، التي تتناول قصة فتاة مصابة بمرض التوحد، وتلعب بطولتها الممثلة الشابة مايان السيد وتيام قمر ومنة عرفة ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

صناع مسلسل الحلم يكشفون كواليسه

تتضمن الحلقة أيضًا حديثًا مع صناع مسلسل «الحلم»، الذي يقوم ببطولته محمد رياض ورانيا فريد شوقي وأنوشكا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويتناول قضية نقل بعض الأسر الفقيرة من الأحياء العشوائية الخطرة، وكيف تغيرت حياتهم للأفضل بالانتقال لحي الأسمرات الجديد.