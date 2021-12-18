/666773/هيثم-فاروق-وسط-ملعب-مصر-ضعيف-لغياب-طارق-حامد-وعبد-الله-السعيد

تحدث هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، عقب خسارة مصر أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هيثم فاروق في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: " كان عندنا نقص ونقطة ضعف في وسط الملعب، كنا محتاجين طارق حامد وعبدالله السعيد ورمضان صبحي".

الجدير بالذكر أن كيروش أستبعد طارق حامد من قائمة منتخب مصر في كأس العرب، كما لم يستطيع ضم عبد الله السعيد بسبب ارتباطه بلقاء بيراميدز في الكونفدرالية تزامناً مع البطولة.

وسجل جميع لاعبو قطر ركلات الجزاء بإستثناء حسن الهيدوس، وبينما أهدر أحمد حجازي ومحمد شريف ركلتي لصالح منتخب مصر.

وبعد هذا الفوز يحصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب ويحصل على مبلغ 2 مليون دولار، بينما تحصل مصر على مبلغ 1.5 مليون دولار نظير التواجد في المركز الرابع.

كأس العرب: ركلات الجزاء تحسم موقعة مصر وقطر السلبية تهديفياً

انتهت أحداث الشوط الثاني الإيجابي بين مصر وقطر بالتعادل السلبي ببطولة كأس العرب.

وجاءت اللحظة الحاسمة من أجل تحديد الفائز بالمباراة وصاحب المركز الثالث بعد إنتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الثاني الإضافي ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم حارس قطر.

وظهر الإرهاق على لاعبي قطر ولم يستطيعوا السيطرة على الأشواط الإضافية وكانت السيطرة مصرية ولكن دون خطورة حقيقة.

تغييرات كارلوس كيروش بتواجد أكرم توفيق ومروان حمدي وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم بجانب مصطفى فتحي المتألق.

وتتجه المباراة للاشواط الغضافية لحسم الفائز بالمركز الثالث.

أول رد فعل من طارق حامد بعد خسارة مصر أمام قطر

نشر طارق حامد صورة له على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" كأول ردة فعل له بعد خسارة منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر.

وكان طالب العديد من النقاد بضرورة ضم طارق حامد لمنتخب مصر ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل قدراته المميزة في وسط الملعب، ولكن قام كيروش بعدم الاعتماد على اللاعب وضمه خلال بطولة كأس العرب.