/666774/رئيس-الفيفا-يعلن-رعاية-كأس-العرب-بشكل-مستمر-ويوجه-رسالة-لـ-محمد-صلاح

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب كان لها صدى كبير خلال هذه الدورة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "سيتم استمرار بطولة كأس العرب برعاية الاتحاد الولي لكرة القدم "فيفا" خلال السنوات القادمة نظراً للنجاحات التي حدثت خلال البطولة الحالية".

وواصل "مونديال كأس العرب في قطر سيكون حدث فريد وبسبب تواجده في بلد عربي، وهناك نجوم عرب على أعلى مستوى ويأتي على راسهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي، وسيكونوا مصدر إلهام للأجيال الصاعدة القادمة".

وتابع "كأس العالم المقبل في قطر سيكون خاص للغاية، وسيفرز الكثير من الشغف حول الجميع في مختلف بلدان العالم، والجميع متشوق للبداية القادمة للمونديال".

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".