التعليم العالى تفتح ملف رفع كفاءة المستشفيات والجامعات مع البنك الدولى

فى بداية الاجتماع، أكد أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والبنك الدولى، مشيرا إلى أهمية دور البنك فى دعم خطط التنمية المستدامة فى مصر، ودعم البنك الدولى للإصلاحات التى تهدف إلى تحسين وتحديث النظم التعليمية، معتبرا أن البنك الدولى يعد شريكا إنمائيا عالميا فى بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات تطوير المهارات الرقمية ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووضع مناهج دراسية مواءمة لمتطلبات سوق العمل، والعمل على تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية واللغات، لزيادة فرص توظيف الخريجين، من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الجامعات الحكومية وإعداد برامج لرفع كفاءة الكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتطوير المعامل والاهتمام بالتدريبات العملية والاستثمار فى الأفراد، بما يعود بالنفع فى تطوير مجال الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتحديث البرامج الدراسية والتعليمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلى.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار النقاش المثمر بين الجانبين، للحصول على الدعم اللازم لتطوير مجال التعليم العالى وزيادة فرص التوظيف فى مصر.
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