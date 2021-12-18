عودة تحليق البالون الطائر فى سماء الأقصر بعد انقطاع بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - وصرح أحمد عبدون صاحب أحدى شركات البالون بالأقصر؛ بأن ملاحة الشركة المصرية للطائرات قد أصدرت قرارا بالتحليق لرحلات البالون الطائر فى سماء المحافظة صباح اليوم بعد إلغاؤها لمدة أربعة أيام متتالية بسبب سرعة الرياح وانعدام الرؤية.

وأوضح عبدون أن طيارى البالون قاما بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع؛ وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بانطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.

وتزينت سماء المدينة اليوم برحلات البالون من مختلف الشركات الـ 16 العاملة بالبر الغربى بالأقصر؛ حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال؛ لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة؛ ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة؛ مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية .

وأشار عبدون إلى أنه تم تحليق حوالى 19 رحلة بالون طائر فوق المعابد والمقابر والوديان ونهر النيل؛ وسط سعادة وانبهار من مستقلينه الذين بلغوا حوالى 480 سائحا من مختلف الجنسيات.

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