بالأرقام .. جهود هيئة التأمين الصحى فى 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" جهود الهيئة خلال 2021 ، حيث إنه قدمت الخدمات الطبية لـ 21 مليونا و214 مواطنا، و421 ألفا و 890 عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار.

كما أجرت 224 ألفا و914 عملية خارج المبادرة، وخضع 648 ألفا و229 طالبا بإعدادى لكشف فيروس سى.