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جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" جهود الهيئة خلال 2021 ، حيث إنه قدمت الخدمات الطبية لـ 21 مليونا و214 مواطنا، و421 ألفا و 890 عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار.
كما أجرت 224 ألفا و914 عملية خارج المبادرة، وخضع 648 ألفا و229 طالبا بإعدادى لكشف فيروس سى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام .. جهود هيئة التأمين الصحى فى 2021 (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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