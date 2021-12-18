فيروس كورونا.. تحذير من الصحة حول المتاجر والمولات

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات تزيد من خطر إصابتك بـفيروس كورونا". وأضافت: "التزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة تواجدك خارج المنزل، ولا تنس أن تلقيك للقاح كوفيد-19 يقلل من فرصة إصابتك بالمرض".

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