امتحانات ثانية ثانوى.. التعليم تعلن جدول الاختبارات (صور)

جدة - نرمين السيد - وتقام الامتحانات فى الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022، وتتم مع ملاحظة أن تجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومى 16، 18 يناير المقبل، كما تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

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