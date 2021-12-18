حصاد لجنة تكافؤ الفرص خلال 2021.. دعم الكليات التكنولوجية وذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى تشكيل لجان فرعية بالكليات التكنولوجية، تكون تابعة لوحدة تكافؤ الفرص الرئيسية بالوزارة، بهدف شرح وتوضيح مفهوم وأهمية مبدأ تكافؤ الفرص ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم تشكيل لجان فرعية لتكافؤ الفرص بـ8 كليات تكنولوجية، يتبع كل منها عدد من المعاهد التجارية والصناعية ومعاهد السياحة والفنادق، بهدف عقد فعاليات توعوية وتثقيفية.

من جانبها، أوضحت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالى، قيام اللجان الفرعية لتكافؤ الفرص المشكلة بالكليات التكنولوجية بجهد هائل فى رفع الوعى الثقافى والصحى بتلك الكليات والمعاهد التابعة لها، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، حيث نظمت الكلية التكنولوجية بالإسكندرية عددا من الندوات وورش العمل للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بالمبادرات القومية التى تمس المرأة، وتأثيرها على تغير ثقافة المجتمع، كما قامت الكليات الأخرى بجنوب ووسط الوادى وقويسنا بتنظيم فعاليات لرفع الوعى القانونى لدى الفتيات، فضلا عن مكافحة الزواج المبكر وأثره السيء على صحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الأوقاف، بالإضافة الى إطلاق حملة "أنتى فى أمان" بالكلية التكنولوجية بالمحلة لمواجهة التهديدات الإليكترونية التى تواجه الفتيات.

وأوضح التقرير أن لجنة تكافؤ الفرص وضعت خططا لتنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها: دعم المرأة ذات الإعاقة والأم لطفل معاق عن طريق التعريف بالخدمات التى يمكن الحصول عليها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك محاربة الموروثات والمعتقدات الخطأ التى تدعو للعنف ضد المرأة أو التمييز بين الأفراد عن طريق الندوات وورش العمل وحملات التوعية المستمرة.

جدير بالذكر أن لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تضم كل من المهندسة سعاد مختار رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، وخيرى حسين مدير عام المتابعة، والمهندسة أمل شعبان مدير عام الأمن البيئى بالوزارة.