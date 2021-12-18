انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال غدًا ولمدة 4 أيام ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - يطلق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف صباح الغد الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة مراكز ومدن المحافظة،والتى تنفذها مديرية الصحة "على مدار 4 أيام" وتستهدف تطعيم الأطفال (من عمر يوم وحتى 5 سنوات)، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين (573 ألف و946 طفلاً وطفلة) على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1573 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 237 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة.





وأشار محافظ بنى سويف، فى بيان صدر عن المحافظة اليوم السبت، إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة. وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن استراتيجية العمل بالحملة "التى تبدأ غدا الأحد 19 وتستمر حتى الأربعاء 22 ديسمبر الجارى"، تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

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