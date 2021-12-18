الشرقية: حملات مكثفة لإزالة التعديات من كافة مراكز المحافظة

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على الطرق العامة والرئيسية، لرفع الإشغالات المخالفة وتوفير السيولة المرورية فى الشوارع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.





وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية العدلية حملة لإزالة بناء بالدبش الأبيض بعزبة صبرى التابعة لقرية سندنهور التابعة لوحدة العدلية على الأرض الزراعية على مساحة 60 مترًا وتمت الإزالة على نفقة المخالف حتى منسوب سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بعزبة غازى التابعة للوحدة المحلية، أسفرت عن إزالة فى المهد لحجرتين بالدبش على الأرض الزراعية على مساحة (50م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بناحية مدينة الحسينية ، وإزالة كافة المخالفات ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المارة والسيارات على الطرق الرئيسية، وكذلك اللافتات والإعلانات غير المرخصة وأسفرت عن ضبط ورفع 16 إعلانا مخالفا لإظهار المظهر الجمالى للمدينة.

كما قامت بإزالة سور مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 200 متر طولى بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية قصاصين الشرق، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أى تعديات أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإزالة علامات معدة لحفر قواعد خرسانية بناحية الوحدة المحلية الظواهرية على مساحة 175 مترًا تقريبًا وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشوارع فاروق والنقراشى والبوسطة ومولد النبى والحلقة والجلاء وميادين عرابى والتحرير والمنتزه لتحقيق الانضباط فى شوارع وميادين الحى، كما قام قسم الإنارة بالحى بتركيب المصابيح الجديدة فى شوارع الزراعة والمقابر والحسينية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة عدد من الكافتيريات المخالفة المقامة بدون ترخيص بإجمالى مساحة 500م تقريباً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ورفع 40 حالة إشغال بمناطق متفرقة بالمدينة.