السفارة المصرية في جوبا تستقبل وفداً فنياً من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، وفد الأطباء البيطريين المصري الموفد من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية أثناء زيارته إلى جنوب السودان، والتي التقى الوفد خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين بجنوب السودان، على رأسهم وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية.

تأتي الزيارة في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة التي عقدت بين البلدين في يوليو 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية، حيث اتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان على التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية الجنوب سوداني.