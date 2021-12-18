نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من عمر لقاء تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر.

وجاءت التشكيلة الرسمية لنهائي كأس العرب 2021، التي انطلقت مساء اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، على النحو التالي:

تشكيل تونس

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: محمد دراجر، بلال العيفة، منتصر الطالبي، أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلاني، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: يوسف المساكني، نعيم السليتي، سيف الدين الجزيري.

تشكيل الجزائر

حارس المرمى: وهاب رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، عبد القادر بدران، جمال بن العمري.

خط الوسط: سفيان بن دبكة، حسام الدين مريزيق، ياسين براهيمي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح.

تأهل منتخب تونس بالفوز على منتخب مصر بهدف قاتل عكسي سجله اللاعب عمرو السولية في مرماه.

وتأهل منتخب الجزائر بعد ما تغلب على أصحاب الأرض والجمهور قطر بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل بالوقت الإضافي.