/666775/نهائي-كأس-العرب-نهاية-مثيرة-بين-تونس-والجزائر-بالتعادل-بالشوط-الأول

أنتهى الشوط الأول بين منتخب تونس ونظيره الجزائر بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد بداية الشوط سيطرة كبيرة وهجوم من المنتخب التونسي وهددوا مرمى الجزائر في أكثر من كرة عن طريق سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، الذي كان قريب من التسجيل لولا تأق رايس مبولحي حاسر الجزائر.

ثم دخلت الجزائر في اللقاء وبادلت تونس الهجمات، ليضيع طيبي مزياني أخطر فرص الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ياسين إبراهيم ليضعها اللاعب خارج المرمى وهو بنفراد تام بالحارس المعز حسن.

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب أحد الكرات ليخرج اللاعب بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني وبغداد بونجاح.

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر لمواجهة تونس

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح

التشكيل الرسمي لمنتخب تونس لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري

خط الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري

وسيحصد صاحب المركز الأول على 5 مليون دولار نظير الفوز بكأس العرب، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 مليون دولار.

وصعدت تونس للمباراة النهائية بعدما فازت على مصر بهدف نظيف، جاء عن طريق عمرو السولية في مرماه.

وصعدت الجزائر للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

كأس العرب: ركلات الجزاء تحسم موقعة مصر وقطر السلبية تهديفياً

انتهت أحداث الشوط الثاني الإيجابي بين مصر وقطر بالتعادل السلبي ببطولة كأس العرب.

وجاءت اللحظة الحاسمة من أجل تحديد الفائز بالمباراة وصاحب المركز الثالث بعد إنتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الثاني الإضافي ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم حارس قطر.

وظهر الإرهاق على لاعبي قطر ولم يستطيعوا السيطرة على الأشواط الإضافية وكانت السيطرة مصرية ولكن دون خطورة حقيقة.

تغييرات كارلوس كيروش بتواجد أكرم توفيق ومروان حمدي وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم بجانب مصطفى فتحي المتألق.

وتتجه المباراة للاشواط الغضافية لحسم الفائز بالمركز الثالث.