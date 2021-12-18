/666778/الدوري-الإنجليزي-التشكيلة-الرسمية-لمباراة-ليدز-يونايتد-وآرسنال

تنطلق بعد قليل إفتتاحية الجولة الـ 18 للدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليدز يونايتد وأرسنال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحتى الأن تم تأجيل 6 مباريات في الجولة الـ 18 بسبب إصابات فيروس كورونا المستنجد للاعبي الدوري الإنجليزي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى في هذه الجولة وغير معلوم مستقبل المباريات القادمة.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية لكل فريق:

ليدز يونايتد:

حراسة المرمى: ميلييه

خط الدفاع: دالاس، كوخ، أيلانج، دريميه

خط الوسط:فورشو، كليخ، هاريسون

خط الهجوم: روبرتس، رافينيا، جل هاردت

أرسنال:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تومياسو، بن وايت، جابرييل، تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكل، ساكا

خط الهجوم: مارتينيلي، لاكازيت، أوديجارد

رئيس الفيفا يعلن رعاية كأس العرب بشكل مستمر.. ويوجه رسالة لـ محمد صلاح

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب كان لها صدى كبير خلال هذه الدورة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "سيتم استمرار بطولة كأس العرب برعاية الاتحاد الولي لكرة القدم "فيفا" خلال السنوات القادمة نظراً للنجاحات التي حدثت خلال البطولة الحالية".

وواصل "مونديال كأس العرب في قطر سيكون حدث فريد وبسبب تواجده في بلد عربي، وهناك نجوم عرب على أعلى مستوى ويأتي على راسهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي، وسيكونوا مصدر إلهام للأجيال الصاعدة القادمة".

وتابع "كأس العالم المقبل في قطر سيكون خاص للغاية، وسيفرز الكثير من الشغف حول الجميع في مختلف بلدان العالم، والجميع متشوق للبداية القادمة للمونديال".