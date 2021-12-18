الزمالك بالقوة الضاربة استعداداً لعودة الدوري «صور»

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خاض لاعبو الزمالك اليوم التدريبات استعداداً لعودة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك جميع اللاعبين بستثناء لاعبي منتخب مصر، وجاء على رأس اللاعبين الذين خاضوا المران شيكابالا وطارق حامد، وبن شرقي وأوناجم الذان عادوا للقاهرة أول أمس بعد مشاركة الأول بكأس العرب مع المغرب والثاني حصل على راحة من التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع السابع من منافسات الدوري يوم 21 من الشهر الجاري.

ويمتلك الزمالك 13 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

والجدير بالذكر أن الزمالك خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، فاز في الأولى بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز في الثانية بهدف واحد دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لكل فريق.

عقد معسكر الزمالك بالإمارات

تم تعديل العقد بعد مناقشة إدارة الزمالك مع الشركة الراعية، ليحصل النادي على مليون ونصف دولار إضافية بجانب بعض الإمتيازات الأخرى.

وتم إلغاء عقد الدوره الوديه في الامارات وتوقيع عقد جديد يتضمن حصول الزمالك على مليون ونصف جنيه وتحمل شركة التسويق مصاريف السفر والاقامه وتذاكر الطيران .

وسيلتقي الزمالك مع اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الاماراتي، ضمن مباريات المعسكر الذي سيقام في شهر يناير القادم بفترة التوقف الدولي، التي سيلعب خلالها منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا.

أول رد فعل من طارق حامد بعد خسارة مصر أمام قطر

نشر طارق حامد صورة له على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" كأول ردة فعل له بعد خسارة منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر.

وكان طالب العديد من النقاد بضرورة ضم طارق حامد لمنتخب مصر ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل قدراته المميزة في وسط الملعب، ولكن قام كيروش بعدم الاعتماد على اللاعب وضمه خلال بطولة كأس العرب.