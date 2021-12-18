سفير مصر لدى الجزائر: فرص واعدة للتكامل الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الندوة المصرية الجزائرية المشتركة حول الإنشاءات والطاقات المتجددة فى الجزائر، التى نظمها مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية مع الاتحاد الوطنى لأرباب العمل والمقاولين الجزائريين اليوم السبت، بحضور عدد من الشركات المصرية الناشطة فى السوق الجزائرى كالمقاولين العرب وبتروجيت والسويدى، بالإضافة إلى الشركات الجزائرية.

وأوضح السفير المصرى أن الرؤية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى - خلال افتتاح قمة (الكوميسا) نوفمبر الماضى، بالقاهرة، والتى تشكل برنامج عمل للتكامل الاقتصادى فى القارة الأفريقية - من الممكن أن تساهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والجزائر.

وأضاف أن الاقتصاد هو محرك التنمية، مشيرا إلى أن مصر تبنت إجراءات إصلاحية فى المجال الاقتصادى مكنتها من التغلب على التحديات العالمية التى فرضتها جائحة كورونا .

ولفت إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو العمل على تشجيع الاستثمارات الجزائرية والمصرية، وتحفيز مجتمع رجال الأعمال، وتذليل كافة العقبات أمامه.

وأوضح أن مصر لديها خبرات كبيرة فى مجال الإنشاءات والطاقات المتجددة، وأنجزت مشروعات عملاقة، ويمكنها أن تنقل خبراتها إلى السوق الجزائرية.

وأعرب عن أمله فى إعادة تفعيل مجلس رجال أعمال مصرى-جزائرى فى أقرب وقت لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين.

واستطرد السفير مختار وريده قائلًا إن مصر والجزائر بإمكانهما أن يتكاملا اقتصاديا والدخول معا بقوة إلى السوق الأفريقية، وصياغة مشروعات مشتركة للاستثمار والتبادل التجارى على أساس المنفعة المشتركة، وصولًا إلى تصنيع منتجات "صنع فى مصر والجزائر".

من جانبه، أوضح رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية الدكتور ياسر قرنى أن الهدف من هذه الندوة، هو تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى قطاع الإنشاءات والطاقة المتجددة، نظرا لامتلاك مصر الخبرات الكبيرة فى المجالين.

واشار إلى أن الحجم التجارى بين البلدين - فى العام الماضى - وصل إلى 750 مليون دولار الماضى، وهو رقم لا يعكس حجم الإمكانيات والقدرات لدى البلدين بالرغم من كون الجزائر الشريك التجارى الثانى لمصر فى القارة الأفريقية، معربا عن أمله فى أن يرتقى هذا الرقم إلى مليارى دولار خلال الأعوام القادمة.

وتابع قرنى قائلًا: إن هناك آليات لزيادة هذا الحجم التجارى، من بينها إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال المصرى-الجزائرى المشترك والقيام بزيارات متبادلة لرجال الأعمال فى الجانبين والمشاركة فى المعارض الدولية، وإيفاد العديد من البعثات التجارية.

وأشار رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية إلى أنه تجرى دراسة توقيع بروتوكول للتعاون فى مجال المنتجات الدوائية واللقاحات البيطرية وإقامة مشروعات مشتركة فى قطاع الصناعات الغذائية والتدريب المهنى.

من جانبه، قال رجل الأعمال الجزائرى عبد الله بن عراب رئيس الاتحاد الوطنى لأرباب العمل والمقاولين فى الجزائر إن مصر لديها تطور كبير فى مجال الإنشاءات والطاقة المتجددة، مشيرا إلى ضرورة استغلال التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.

وأضاف أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أعلن أن العام المقبل سيكون اقتصاديا بحتا، وسيخصص لإجراء الإصلاحات الاقتصادى، لافتا إلى أن مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادى، والذى صادق عليه البرلمان الجزائرى؛ سيسهم فى المضى قدما لبناء جزائر جديدة وقوية ومزدهرة.