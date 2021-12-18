انطلاق مبادرة «شتاء دافئ» بأسوان لدعم الأسر المتضررة من السيول

جدة - نرمين السيد - نفذ الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد اليوم السبت، مبادرة «شتاء دافئ» بالتعاون مع محافظة أسوان فى إطار المسئولية المجتمعية ودعما لخطط الدولة المصرية ودعم الأسر المتضررة من السيول.





وقالت الدكتورة سهير المصرى أمين صندوق الاتحاد، إن الاتحاد نفذ المبادرة بالتعاون مع أسوان والعديد من الجمعيات الأهلية وإدارات التضامن الاجتماعى دعمًا لجهود وخطط الدولة، لافتة إلى أن المبادرة وجهت أعمالها للأسر المتضررة من السيول والأسر الفقيرة حيث تم توزيع 2500 بطانية، كما أولت المبادرة اهتمامًا كبيرا لاستكمال فرش الشقق المخصصة للإيواء العاجل بالمحافظة. وأضافت أن أماكن عمل مبادرة شتاء دافئ شملت قرى الشلال وعزب كيما والسيل الريفى والشيخ هارون والناصرية وخور عواضة وأبو الريش بمركز أسوان بجانب مراكز دراو وكوم أمبو وإدفو.

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