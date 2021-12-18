جامعة الأزهر تنظم ورشة عمل حول علم الفلك الشرعى والتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - نظم المؤتمر الدولى الثالث لجامعة الأزهر، حول التغيرات المناخية، ورشة عمل بعنوان "علم الفلك الشرعى والتغيرات المناخية بين التراث والحداثة"، والتى نظمها مركز الفلك بمجمع البحوث الإسلامية ضمن فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، و إلهام محمد شاهين والتى أدارت الجلسة النقاشية.





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