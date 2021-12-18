الطيران: تكثيف الإجراءات الاحترازية والتعقيم بمطار القاهرة وعلى متن الطائرات

شهد مطار القاهرة الدولى وكافة المطارات المصرية اليوم تكثيفا للإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولى وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود الى الطائرات بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعى وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول، يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون.

هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران قبل وبعد كل رحلة.

كما وجه وزير الطيران بضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التى انتشر بها متحور أوميكرون بكل صرامة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب فى السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية فضلا عن متابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعه لمتابعة أية مستجدات، بالإضافة إلي التشديد علي الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.