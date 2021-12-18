بعد ظهور ”أوميكرون” في مصر.. لجنة مكافحة كورونا تكشف أعراض المتحور الجديد

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض الالتهابات الفيروسية واحدة ومتشابهة بشكل كبير سواء كان فيروس كورونا أو إنفلونزا، مضيفا “بعد وصول متحور أوميكرون مصر علينا أن نكون حذرين ولكن لا مجال للهلع والخوف ، ومن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات وارتداء الكمامة”.

وتابع حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "كل دول العالم التي دخل بها متحور كورونا تكون أعراض الإصابة بسيطة ومتوسطة فيها وإعراضه ليست مختلفة وفقدان حاسة الشم والتذوق ليست من الأعراض الأساسية ولكن تكسير الجسم وارتفاع درجات الحرارة من الاعراض الاساسية ، والمسحات قادرة على اكتشاف إصابة الفرد بمتحور أوميكرون ".

وأردف: "الأولوية في الحصول على الجرعة التعزيزية هم الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، يتم البدء في حصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 6 شهور من آخر موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا".