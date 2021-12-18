الأوقاف تعلن شروط إيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان خارج مصر

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، الشروط الخاصة بالقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج.

وأوضحت وزارة الأوقاف الشروط على النحو التالى:

1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.

2- ألا يزيد السن عن ستين عامًا.

3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.

4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن القديم لأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن ، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، على أن يتم تقديم الطلب بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.