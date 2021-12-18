نهائي كأس العرب.. الجزائر تقترب من حسم اللقب بهدف قاتل

أحرز أمير سعيود لاعب منتخب الجزائر الهدف الأول فى شباك نظيره التونسى بالدقيقة 99 من زمن المواجهة المقامة حاليا على ملعب "البيت"، فى نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، والتى تقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.

منتخب الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: حسين بن عيادة - جمال بلعمري - عبدالقادر بدران - إلياس الشتي.

الوسط: سفيان بن دبكة - حسام الدين مريزقي - ياسين براهيمي

الهجوم: الطيب مزياني - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة - منتصر الطالبي - بلال العيفة.

الوسط: فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - حنبعل المجبري

الهجوم: نعيم السيلتى - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.

كان طريق منتخب الجزائر هو الأصعب فى البطولة، فبعدا تأهل وصيفاً لمنتخب مصر بأفضلية اللعب النظيف للفراعنة، كان على موعد مع منافس قوى هو المغرب في ربع النهائي، وتخطاه بركلات الترجيح، وفى نصف النهائي خاض مباراة صعبة ضد صاحب الأرض أنهاها في اللحظات الأخيرة 2-1.

أما منتخب تونس فقد تأهل إلى صدارة المجموعة الثانية، وواجه عمان في ربع النهائي ثم أقصى منتخب مصر من نصف النهائي في الثانية الأخيرة من المباراة بالفوز 1-0 بهدف عكسي من عمرو السولية.

إجمالًا، لعب المنتخبات سويًا 47 مباراة بمختلف الأصعدة، وكانت الأفضلية للمنتخب الجزائري، وآخر مواجهة جمعت الجزائر مع تونس كانت في إطار ودي أيضًا في يونيو 2021، وانتهت بفوز الخضر بهدفين نظيفين.

أما المباراة الرسمية الأخيرة بينهما فكانت في كأس الأمم الإفريقية 2017، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، ولم يسبق وأن تواجه منتخب تونس والجزائر على صعيد البطولة العربية من قبل، رغم أنهما التقيا في العديد من البطولات المختلفة.

ولكن بشكل عام، التقى الفريقان رسميًا في 21 مباراة، فازت الجزائر بـ5 في مقابل 9 لتونس، لكن وديًا وإجمالًا، الأفضلية للخضر.

ويحصل البطل على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين للوصيف، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

وتسعى تونس لاستعادة اللقب الغائب والذى توجت به مرة واحدة فى النسخة الأولى 1963، بينما تحاول الجزائر الفوز بأول ألقابها على الإطلاق.