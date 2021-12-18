«لم يصل الأطباء لسبب الأزمة»..تطورات جديدة في الحالة الصحية للراقصة لورديانا

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كشف الأدمن الخاص بالصفحة الرسمية للراقصة البرازيلية لورديانا، عن تطورات جديدة في حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يصلوا لسبب الوعكة الصحية حتى الآن.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مرض الراقصة البرازيلية لورديانا بعد نقلها للعناية المركزة

وكتب الأدمن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تحديث.. في الوقت الذي نقف فيه اليوم، قرر الفريق الطبي نقل لورديانا إلى فريق متخصص في وحدة العناية المركزة في 17 ديسمبر من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية ودعم وضعها الصحي».

وتابع: «يظل عدم الحصول على تفاصيل حول مشكلتها الطبية غير معروف، وسيتم الإفراج عنه بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري، نحن نقدر كل دعمك وحبك.. دعونا نصلي من أجلها ونتمنى لها الشفاء الآمن من هذه المرحلة».

نقل الراقصة لورديانا للعناية المركزة

وتعرضت الراقصة البرازيلية لورديانا، منذ أيام لأزمة صحية حادة، وفقا لما أعلنه أدمن الخاص بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وتم نقلها إلى العناية المركزة، وإلغاء جميع حفلاتها القادمة.

وجاء بيان أزمتها الصحية على النحو الآتي: «بالنيابة عن لورديانا، نخبركم بأنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية، وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى العناية المركزة، وسيتم إلغاء أنشطتها المجدولة حتى إشعار آخر، نتمنى لها الشفاء العاجل».

شائعات تلاحق الراقصة لورديانا

وكانت تعرضت الراقصة لورديانا من قبل، الشائعة مقتلها داخل إحدى العقارات بالتجمع، بعدما عثرت الشرطة على جثة لراقصة مجهولة.

علقت الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر استوري حسابها على «انستجرام»، على شائعة مقتلها داخل عقار بمنطقة التجمع الأول.

وكتبت لورديانا على انستجرام: «فيه أيه، أنا كنت نايمة، أنا ما زلت على قيد الحياة، وصلتني كثير من الرسائل للاطمئنان علي بعد هذا الخبر السيئ».

وأضافت: «لدي عائلة وناس كتير تحبني، وسائل الإعلام من فضلكم شاهدوا ماذا فعل بي هذا الأكشن، ما هو شعورك عندما تستيقظ على خبر مثل هذا».

معلومات حول الراقصة البرازيلية لورديانا

لورديانا راقصة برازيلية الجنسية تعيش في جمهورية مصر العربية وتبلغ في الثلاثينات من العمر بدأت حديثاً في مصر كما أنها بدأت تحضر بمواقع التواصل الاجتماعي عبر مشاركة صور وفيديوهات راقصة لها وقد قامت بتأسيس قناة خاصة بها على اليوتيوب كما أنها تملك مؤسسة لتعليم الرقص الشرقي كما أنها تشارك في الأعراس والأفراح بالرقص وتذهب لتأدية الكثير من الرقصات مقابل مادي في الأفراح.