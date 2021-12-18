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نجحت قوات من الشرطة المدنية بمحافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، في ضبط عدد كبير من الحمير المذبوحة في منزل مهجور بحي جنوب مدينة ملوي.

دوت الخليج

العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة بالمنيا

ويعرض موقع دوت الخليج القصة الكاملة وراء ضبط كمية كبيرة من الحمير المذبوحة بمنزل مهجور بملوي في المنيا.

القصة الكاملة

القصة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود عدد كبير من الحمير المذبوحة ومسلوخة الجلد داخل منزل مهجور بمدينة ملوي في المنيا.

وأكد محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة على ضبط 45 حمارا حيا، و9 حمير مسلوخة، 14 جلد حمار، وسكين سلخ.

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وكشف مصدر مسؤول عن الهدف وراء ذبح وسلخ الحمير، حيث أكد على أن ذبح الحمير جاء لتصديرها إلى الخارج وبالتحديد إلى لإحدى دول شرق آسيا مقابل مبالغ مالية كبيرة، لا ستخدامها في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات المختلفة.

وتكثف الهيئات الرقابية عملها خلال الفترة الحالية لمواجهة ورصد المواد الغذائية الفاسدة، وهو ما جرى فى العديد من الأحداث خلال الفترة الماضية.