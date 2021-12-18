/666784/النائب-محمود-عصام-يشارك-بالجلسة-التعريفية-حول-معايير-العمل-الدولية-التي-تنظمها-منظمة-العمل-الدولية

شارك النائب محمد عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في أعمال الجلسة التعريفية التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والتي عقدت بمحافظة الإسكندرية، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووزارة القوي العاملة، ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا "أضواء".

دوت الخليج وتضمنت الجلسة تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصري كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، ومقدمة حول الوضع الحالي لمعايير العمل الدولية في مصر، فضلاً عن تقديم ومناقشة الاتفاقيات التي من الممكن التصديق عليها في المستقبل، بحضور كون كومبير خبير المعايير الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة. محمود عصام يشيد بإلتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية وأشاد النائب محمود عصام، بإلتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وتطبيقها لجميع الاتفاقيات، وأن الدولة تولي اهتمام كبير بحقوق العمال وتطبيق قانون العمل، ومساهمته في تحقيق معايير العمل الدولية؛ والتي تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع، في ظل ظروف عمل تضمن العدل والحرية والأمن والكرامة.

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