/666786/نهائي-كأس-العرب-أمير-سعيود-يسجل-الهدف-الأول-للجزائر-في-شباك-تونس-فيديو

سجل أمير سعود الهدف الأول لمنتخب الجزائر في شباك تونس، في نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كاس العرب 2021 : تونس 0 - 1 الحزائر | هدف امير سعيود



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/gf9FKR6gLL — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 18, 2021

نهائي كأس العرب.. نهاية مثيرة بين تونس والجزائر بالتعادل بالشوط الأول

أنتهى الشوط الأول بين منتخب تونس ونظيره الجزائر بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021.

وشهد بداية الشوط سيطرة كبيرة وهجوم من المنتخب التونسي وهددوا مرمى الجزائر في أكثر من كرة عن طريق سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، الذي كان قريب من التسجيل لولا تأق رايس مبولحي حاسر الجزائر.

ثم دخلت الجزائر في اللقاء وبادلت تونس الهجمات، ليضيع طيبي مزياني أخطر فرص الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ياسين إبراهيم ليضعها اللاعب خارج المرمى وهو بنفراد تام بالحارس المعز حسن.

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب أحد الكرات ليخرج اللاعب بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني وبغداد بونجاح.

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر لمواجهة تونس

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح

التشكيل الرسمي لمنتخب تونس لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري

خط الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري