هاني خضر ينجح فى الحصول على إدراج إنشاء كوبري مشاه بميت خاقان بشبين الكوم فى خطة المحافظة 2023/2022

/666787/هاني-خضر-ينجح-فى-الحصول-على-إدراج-إنشاء-كوبري--مشاه-بميت-خاقان-بشبين-الكوم-فى-خطة-المحافظة-20232022

حصل النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الموافقة علي انشاء كوبري مشاه بديلا لمعدية القصر حفاظا على أرواح المواطنين، علي أن تربط بين شارع مستشفي أُمومة وملعب كرة القدم في بمنطقة ميت خاقان بمدينة شبين الكوم، حيث تمت الموافقة على انشاء الكوبري ويدرج في خطة المحافظة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

جاء ذلك أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب هاني خضر بشأن إنشاء كوبري مشاة بميت خاقان بلجنة الاقترحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر، وبحضور سكرتير عام محافظة المنوفية والمهندس علاء سعود وكيل وزارة الري.

كما تم ارجاء الكوبري الاخر بجور نادي التجارة لقيام المحافظه بعمل خطة متكاملة لتطوير الكورنيش، موضحة أنه لامانع من انشاءه مع عملية التطوير

وتجدر الاشارة إلي أن ناقش النائب هاني خضر، عضو دفاع النواب بلجنة الصحة طلبين الاحاطة المقدمين منه، بخصوص معهد الكبد بحضور عميد المعهد د/ هشام عبد الدايم والمدير التنفيذي للمعهد د توفيق عبد المطلب.

و اشار النائب هاني خضر الي وجود ١١ مخالفة تم اكتشافها وهي كما يلي:

١- إجراء الكثير من العمليات مع تحميل المريض مستلزمات العمليات التي قد تصل إلي ٦٠٠٠٠ جنيه

٢- عدم تثبيت العمالة منذ ٢٠١٤ والراتب ١٤٠٠ جنيه

٣- خفض قيمة النبطشيات من ٥٥ جنيه إلي ٣٥ جنيه

٤- الاستخدام الخاطأ لوحدة الفرم

٥- إهدار المال العام لعدم إستخدم وحدة المعالجه بعد تسليمها والي الان لم يتم تشغيلها

٦- تعطل جهاز أشعة المسح الذري منذ ٤ شهور

٧- محاسبة المقصيرين في حادثة صابر شحاته وعدم حصوله علي المستحقات والتعويضات

٨- محاسبة المقصيرين في وفاة رفعت كريشه وعدم حصول أهله علي المستحقات والتعويضات حتي الان

٩- أسباب إقالة الدكتور إبراهيم عبد القادر وما تم من تحقيقات حتي الان

١٠- لماذا يتم تاجير معدات المعهد إلي شركات خاصة

١١-لماذا يتم عمل عمال الشركات الخاصة في النفايات وما هي الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخذها .

وأوضح خضر أنه جاري تصعيد هذه الملاحظات للجهات الرقابية بعد إعتراف عميد المعهد والمدير التنفيذي بصحة الوقائع.

من جهة اخري تم مناقشة طلب الاحاطة الثاني والخاص بمعايير وأُسس إختيار الطلبة بمدرسة التمريض بحضور د يحيي مدير التامين الصحي بالمنوفيه.