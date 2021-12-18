منتدى شباب العالم: 500 ألف سجلوا للمشاركة فى النسخة الرابعة من 196 دولة

جدة - نرمين السيد - أكدت سارة بدر، المتحدث الرسمى باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، أن هناك أكثر من نصف مليون شاب وشابة سجلوا على الموقع الرسمى للمنتدى من 196 دولة حول العالم.





وأوضحت بدر، خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، النسخة المقبلة من منتدى شباب العالم ستشهد منافسة من المشاركين لحضور الفاعليات، مضيفة أن أعداد المسجلين لحضور المنتدى من مختلف القارات "أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية" على الترتيب. وأضافت المنتدى يراعى الإجراءات الاحترازية وأن سلامة الحضور أمر أساسى لذلك تم التنبيه على تلقى لقاح فيروس كورونا الذين يشاركون فى نسخة الرابعة من المنتدى كما يحصل الحاضرين على تحليل pcr لفيروس كورونا بهدف زيادة الأمان.

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