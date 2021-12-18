تكريم الفائزين فى مسابقات مراكز المعلومات بالمحافظات «صور»

جدة - نرمين السيد - أقيمت احتفالية كبرى، اليوم السبت، لتوزيع جوائز عدد من المسابقات التى أطلقها مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بهدف تحفيز وتشجيع النماذج الناجحة داخل مراكز المعلومات بالمحافظات.





حضر الاحتفال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اللذين قاما بتكريم الفائزين، بحضور المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ومحافظى جنوب سيناء والوادى الجديد والشرقية والجيزة والمنوفية.

وتعد تلك المسابقات أحد أوجه التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتى تستهدف رصد أفضل تجربة تنموية ناجحة، وكذلك أفضل دراسة لدعم القرار، بالإضافة إلى أفضل نظم المعلومات المنفذة بالمحافظات، بجانب تكريم أفضل الإدارات والمدراء والموظفين العاملين باستخدام تلك النظم.

واعتمدت منهجية تنفيذ تلك المسابقات على مدى نجاح دور المعلومات فى دعم قرار القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظات من أجل تحقيق التنمية وتقديم حلول لمشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، باستخدام المنهجية العلمية ووسائل الحلول المبتكرة، ومن خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى كشريك أساسى فى جهود التنمية الشاملة بالمحافظات، اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتضمنت المسابقة تقديم عدد من الجوائز لتكريم أفضل المستخدمين لنظام الذاكرة المؤسسية (EEMS)، ذلك النظام الحكومى الرائد الذى يقدم حلولا مبتكرة لإدارة موارد المؤسسات ومتابعة الأداء من خلال مجموعة من الخصائص التى تساعد الإدارة العليا بالمؤسسة على وضع الخطط السنوية وبرامج الأداء، فضلا عن تسجيل التكليفات المطلوبة لجميع العاملين بالمؤسسة على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتقييم تنفيذ تلك التكليفات، وأيضا إدارة الشراكات مع المؤسسات الخارجية، وتبادل الوثائق والمراسلات الكترونيا.

جدير بالذكر أن نظام الذاكرة المؤسسية (EEMS) تم تصميمه وتطويره داخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ليعكس كما كبيرا من التراكم المعرفى داخل المركز ويتسق مع اللوائح والإجراءات الحكومية المتبعة، مع إضفاء صبغة عصرية لإدارة المؤسسات والمساهمة فى جهودها للتحول الرقمى.