عاجل- أمطار رعدية.. وهذه المنطقة تسجل 2 تحت الصفر (طقس الأحد بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض «دوت الخليج» تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية الذى نشرته اليوم السبت، ويتضمن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

الطقس غدا الأحد

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء أن يكون طقس الأحد على كافة أنحاء الجمهورية على النحو التالى:

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد بارد على السواحل الغربية شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة علتى بعض المناطق.

أمطار غدا الأحد

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة فى السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا فى الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب حرمة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلومتر بالساعة وارتفاع الموج من 2 إلى 4 متر.

درجات الحرارة غدا الأحد

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غدا الأحد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنها على النحو التالى:

القاهرة العظمى 17 والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

وادى النطرون العظمى 16 والصغرى 11

طنطا العظمى 17 والصغرى 10

المنوفية العظمى 17 والصغرى 10

دمنهور العظمى 16 والصغرى 10

بلطيم العظمى 17 والصغرى 11

مطروح العظمى 15 والصغرى 9

السلوم العظمى 14 والصغرى 8

سيوة العظمى 14 والصغرى 8

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12

دمياط العظمى 18 والصغرى 12

الزقازيق العظمى 17 والصغرى 10

المنصورة العظمى 17 والصغرى 10

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 10

السويس العظمى 18 والصغرى 11

العريش العظمى 19 والصغرى 11

رفح العظمى 18 والصغرى 11

رأس سدر العظمى 18 والصغرى 10

نخل العظمى 16 والصغرى 4

نويبع العظمى 18 والصغرى 15

طابا العظمى 17 والصغرى 11

كاترين العظمى 9 والصغرى -2

الطور العظمى 19 والصغرى 12

شرم الشيخ 22 والصغرى 14

الغردقة العظمى 21 والصغرى 14

مرسى علم العظمى 21 والصغرى 14

الفيوم العظمى 18 والصغرى 7

بنى سويف العظمى 18 والصغرى 7

المنيا العظمى 18 والصغرى 6

أسيوط العظمى 18 والصغرى 6

سوهاج العظمى 18 والصغرى 7

قنا العظمى 18 والصغرى 8

الأقصر العظمى 19 والصغرى 9

أسوان العظمى 19 والصغرى 10