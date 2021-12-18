بيان عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن إجازة المعلمين يومى الأحد والإثنين

جدة - نرمين السيد - وأعلن الشريف تعطيل الدراسة، غدا وبعد غد، الأحد والإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون).

وأصدر الشريف تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية يومى الأحد والإثنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

واستثنى محافظ الإسكندرية، من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.