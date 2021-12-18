رضا أمين : مؤتمر جامعة الأزهر خطوة جادة للتمهيد للمؤتمر الدولى «COP27»

جدة - نرمين السيد - قال عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، الدكتور رضا أمين، إن الإعلام يقوم بدور مهم فى توعية الشعوب بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال تبسيط المعلومة للجماهير، خصوصًا إذا كنا نتحدث عن قضايا علمية قد لا تصل بسهولة للعامة.





وأضاف رضا أمين فى كلمته خلال انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية الرابعة لمؤتمر جامعة الأزهر "تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت عنوان "دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم قضايا البيئة"، أن المؤتمر حاز على اهتمام إعلامى كبير، حيث تكمن أهميته فى أنه يعد مؤتمرا تحضيريا لمؤتمر الأطراف الدولية"COP27"، وبالتالى فالمؤتمر خطوة جادة على الطريق للتمهيد للمؤتمر الدولى الذى سيقام فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

وفى السياق، تحدث الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى محمد عمرو لطفى، عن جهود بيت الزكاة والصدقات المصرى الإغاثية تجاه المتضررين من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية مثل السيول والفيضانات، من خلال تقديم المساعدات، وآخرها ما حدث فى محافظة أسوان، مطالبًا المؤسسات المجتمعية الداعمة للمتضررين من تلك الظواهر بضرورة التنسيق الكامل مع بعضها لتقديم المساعدة للمتضررين من آثار تلك الكوارث.

وتضمنت الجلسة النقاشية عرض بعض تجارب شباب الأزهر فى التنمية المستدامة وريادة الأعمال المحلية، مثل مبادرة "سطح أخضر .. صحة أفضل"، ومبادرة فريق "ايناكتس الأزهر" 2020 والذى حصل على بطولة العالم فى ريادة الأعمال على مستوى العالم، ليثبت مدى قدرة الشباب على التغيير الإيجابى ويعكس انتهاج جامعة الأزهر لمنهج تمكين الشباب.

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: "تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة"، على مدار 3 أيام "السبت، الأحد والاثنين"، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة "COP27 "الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.