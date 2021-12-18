الداخلية: يوم الشرطة العربية يخلد حدثا بارزا فى تاريخ العمل الأمنى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كما يعد هذا اليوم مناسبة نحيى من خلالها بكل فخر واعتزاز رجال الشرطة والأمن الذين يقدمون أرواحهم الذكية قرباناً لأوطانهم ويبذلون جهوداً مضنية فى سبيل أمن واستقرار مجتمعاتهم، ويمدون يد العون بكل أريحية وتواضع وإيثار، إيماناً منهم بأهمية الرسالة التى يؤدونها والواجب الذى يقومون به.

وتحرص مصر عَلِى تعزيز التعاون الأمنى مع البلدان العربية من خلال فتح منشآتها، لتدريب الكوادر الأمنيه العربية والتصدى المشترك للجريمة العابرة للحدود.