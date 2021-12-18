الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة منها 9 ضمن "حياة كريمة"

تفتتح وزارة الأوقاف ( 24 ) مسجدًا الجمعة القادمة 24/ 12/ 2021م ، منها ( 9 ) مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا ، و ( 15 ) مسجدًا آخرين ، منها ( 14 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا.
ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 427 ) مسجدًا ، منها ( 370 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و ( 57 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وجاءت قائمة المساجد المقرر افتتاحها الجمعة المقبلة على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. رياض الصالحين - السلوم
مديرية أوقاف سوهاج
2. الرضوان – بندر سوهاج
3. التوبة - البربا- جرجا
4. آل كمالي – المجابرة - جرجا
5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة
6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج
7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط
9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط
10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي
11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية
12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط
13. الفتح – مركز ديروط
مديرية أوقاف أسوان
14. الانبياء – حجازة - كوم امبو
15. الكرابله غرب - الزنيقة
16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق
مديرية أوقاف المنيا
17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار
18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط
19. التقوى – ابطوجة – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات
21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف الجيزة
22. الرحمن – قرية أسكر - الصف
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. العوضاب – الزنيقة
مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار
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