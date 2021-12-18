نهائي كأس العرب: ياسين إبراهيمي يسجل الهدف الثاني للجزائر في شباك تونس «فيديو»

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سجل ياسين إبراهيمي الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في شباك تونس، خلال المباراة النهائية لكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نهائي كأس العرب.. نهاية الشوط الثاني والاتجاه للأشواط الإضافية بين تونس والجزائر

أنتهت الشوط الثاني بين تونس والجزائر بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021.

وشهد بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة وهجوم من المنتخب التونسي وهددوا مرمى الجزائر في أكثر من كرة عن طريق سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، الذي كان قريب من التسجيل لولا تأق رايس مبولحي حاسر الجزائر.

ثم دخلت الجزائر في اللقاء وبادلت تونس الهجمات، ليضيع طيبي مزياني أخطر فرص الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ياسين إبراهيم ليضعها اللاعب خارج المرمى وهو بنفراد تام بالحارس المعز حسن.

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب أحد الكرات ليخرج اللاعب بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني وبغداد بونجاح.

وع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وحاول كل فريق للتقدم وإحاز هدف، ولكن شهد اللقاء تألق كبير للحارسيي المعز حسن ورايس مبولحي.

وفي الدقائق الأخيرة أتيحت أخطر فرص المباراة عن طريق سيف الدين الجزيري بعدما أنفرد بشكل تام بحارس الجزائر ليضعها على يساره خارج المرمى، كانت الكرة ستعلن التقدم لتونس وفوزهم بالمباراة.

لينتهي في الأخير شوط اللقاء الثاني بالتعادل السلبي وتتجه المباراة للأشواط الإضافية لتحديد المنتخب المتوج بكأس العرب قطر 2021.

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر لمواجهة تونس

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح

التشكيل الرسمي لمنتخب تونس لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري

خط الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري

وسيحصد صاحب المركز الأول على 5 مليون دولار نظير الفوز بكأس العرب، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 مليون دولار.

وصعدت تونس للمباراة النهائية بعدما فازت على مصر بهدف نظيف، جاء عن طريق عمرو السولية في مرماه.

وصعدت الجزائر للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.