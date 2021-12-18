30 سنة فن.. حميد الشاعري يحتفل بأول ألبوم لحكيم «صور»

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حرص الملحن والموزع الموسيقي حميد الشاعري وعدد من أصدقائه المقربين على الاحتفال بأول ألبوم غنائي للمطرب الشعبي حكيم والذي يحمل اسم «نظرة» والصادر في 17 ديسمبر 1981.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان حميد الشاعري بأولى ألبومات المطرب حكيم.

سعادة حكيم باحتفال أصدقائه بأولى ألبوماته

غمر حكيم حالة سعادة مفرطة بعد أن فاجأه أصدقاءه، فحميد الشاعري هو الداعم الأول لمسيرته الفنية وصديق عمره.

شركاء رحلة نجاح حكيم

وساهم عدد آخر من الفنانين في رحلة نجاح حكيم الفنية، من أبرزهم: الشاعر أمل الطائر، الملحن حسن أش أش، المستشار القانوني حسين عثمان والمنتج الفني حكيم فايز.

حكيم يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

من جانبه، يستعد المطرب المصري حكيم، لإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 9 يناير المقبل ، وذلك بعدما استقر منظمي البطولة عليه.

ويفتتح حكيم الحفل، من خلال تقديم أغنية جديدة بعنوان «واقفين مع أفريقيا» ومن المقرر أن يتم تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية لتليق بهذا الحدث العظيم، الذي ينتظره العالم بكامله، ويعد هذا الحفل الثاني لحكيم في تاريخه.

وسجل المطرب الشعبى والفنان المصري حكيم، في وقت سابق أغنية بعنوان «الجنة فى الإمارات» فى إطار الاحتفالات بالعيد الوطنى ال ٥٠ لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مصطفى إسماعيل يهدي «الجنة في الإمارات» للمطرب حكيم

وصرح المهندس مصطفى إسماعيل أنه يهدى «الجنة فى الإمارات» للفنان المتألق حكيم تعبيرا عن عشقه لدولة الإمارات التى أصبحت جنة العالم كله بالفعل على حد قوله ، حيث يهنىء الشعب الإماراتي بعيده الخمسين كعيد للعرب جميعا واعزازا وتقديرا منه لروح سمو الشيخ زايد رحمه الله واعترافا بإفضاله على العالم العربي.

«الجنة فى الإمارات» ألحان الفنان محمد رحيم وكلمات الشاعر محمود صلاح ، ومن المقرر تصوير الكليب الخاص بها من إخراج حسام الحسينى لاستعراض أهم المعالم السياحية البديعة فى دولة الامارات.

حكيم وذكرى نصر أكتوبر

هذا وحرص حكيم على تهنئة المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة متمنيًا الخير لكل الشعب المصري، حيث يحتفل المصريين بذكرى 30 يونيو اليوم الخميس مع قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ البلاد من يد الجماعة الإرهابية فى ظل حكمهم الأسود.

وطرح حكيم صورته بجانب علم مصر رافعًا علامة النصر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة والمصريين بخير وسعادة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يونيو التي انتصرت فيها الإرادة الشعبية وأعادت مصر للمصريين.. والتي فتحت آفاق الحلم والأمل.. لنبني وطنًا جديدًا شعاره التنمية والبناء والتلاحم بين كل فئات الشعب"

وأضاف موجهًا رسالة شكر وعرفان لكل من ساهم في هذه الثورة: "تحية تقدير وإعزاز لقادة وصناع هذا الإنجاز الذي غير مصر إلى الأفضل وأعاد الاستقرار للشعب المصري وكان طوق النجاة لحياة أفضل".