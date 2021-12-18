/666798/نشوى-الشريف-تشارك-ضمن-وفد-اعضاء-التنسيقية-بمجلس-النواب-فى-ورشة-لمنظمة-العمل-الدولية

شاركت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيام الطباخ وأحمد فتحي ومحمد عبد العزيز في ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون النيابية.

يأتي ذلك ضمن مشروع أضواء الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال إفريقيا، وتتضمن أهداف المشروع دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.

ويهدف المشروع إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضاؤه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.

وتجدر الاشارة الي مشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بالمشاركة في ختام مهرجان نواة للفنون المقام علي مسرح وزاره الشباب والرياضة.

وناقش المهرجان عدة موضوعات من خلال عروض مسرحية قدمها الشباب، وقام اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة بإلقاء كلمه الختام، موضحاً دور المرأة في النهوض بالمجتمع ووجه الشكر لصندوق الأمم المتحدة علي إسهاماته في دعم تلك المواهب الشابة، كما وجه شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للشباب.

ضم وفد التنسيقية كل من محمد شلبي و محمد الحلو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.