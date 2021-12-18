في اليوم العالمي للغة العربية..النائبة رقية الهلالي: تعد عنواناً للهوية المصرية والعربية

/666803/في-اليوم-العالمي-للغة-العربيةالنائبة-رقية-الهلالي-تعد-عنوانا-للهوية-المصرية-والعربية

وجهت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، التهنئة القلبية لجموع الشعب المصري والأمة العربية والأسلامية بمناسبة أحتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية الموافق اليوم 18 ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن اللغة العربية تعد عنواناً للهوية المصرية والعربية والحفاظ عليها ضرورة قومية ينص عليها الدستور المصري .

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللغة العربية لغة ثرية يتحدث بها أكثر مايزيد عن 600 مليون مواطن حول العالم، وتكتب بحروفها عدة لغات، كما انها لغة الدين الإسلامي العظيم ثاني أكبر الديانات في العالم، مشددة علي الحافظ علي اللغة العربية وعدم التفريط فيها ، وتركها للذين لا يقدرون اهميتها بالالفاظ السوكية والاغاني الشعبية التي تندرج تحت مسمي " المهرجانات" التي تفتقد الذوق والرونق العام وعادتنا الاسلامية وتقاليد الدولة المصرية، كما يجب علي العالم العربي جميعاً أن يهتموا باللغة العربية وبالقرآن الكريم وبتنظيم أوقات أولادنا للحفاظ علي التراث التي لا يقدر بثمن.

وأشادت عضو مجلس النواب، بأطلاق السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة وتطبيق «اتكلم عربى» الإلكترونى تحت شعار "اتكلم عربى وعيشها مصرى" لأبناء المصريين بالخارج والتى حظيت برعاية الرئيس السيسي، بهدف التمسك بالهوية والعادات والتقاليد المصرية، مؤكدة أن المبادرة تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى أطفالنا المقيمين بالخارج.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر عام 1973 ، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة ، وذلك عقب اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.